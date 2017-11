An der Kirchweih in Walkersbrunn hat sich das Jubelpaar kennengelernt. Das war 1966. Nun haben Emma und Georg Linsner Goldene Hochzeit in Kasberg gefeiert.

Emma Linsner wuchs mit einer Schwester in Kasberg auf, arbeitete in der elterlichen Landwirtschaft, die sie schließlich übernahm. Zu fünft waren Georg Linsner und seine Geschwister, die in Affalterthal groß geworden sind. Der Jubilar lernte den Beruf Maurer, den er bis 1971 ausübte, dann wechselte er zur Firma Esso.

Das Haus in Kasberg hat das Ehepaar 1973 gebaut. Zum Jubeltag gratulieren die beiden Töchter und insgesamt fünf Enkelkinder. Eine Tochter lebt in Amerika mit ihrer Familie, reiste aber zum Jubeltag an.

Als Ausgleich zur Arbeit sang Emma Linsner, zunächst im Chor in Walkersbrunn, nun seit etlichen Jahren im Landfrauenchor. Einen Auftritt am Nürnberger Christkindlesmarkt habe sie demnächst, verriet die Jubilarin dem Bürgermeister Hans-Jürgen Nekolla (SPD), der Glückwünsche überreichte.

Mit Nekollas Vater, dem damaligen Bürgermeister der Stadt, hat Georg Linsner das Kasberger Feuerwehrhaus gebaut, wie der Jubilar erzählte. Georg Linsner war damals Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr, ein Amt, das er 16 Jahre lang ausübte. Zudem spielte er Fußball in Bieberbach, dann in Egloffstein. Jetzt ist er noch Club-Fan und mit seinen "Hüller Wanderern" unterwegs. map