Gold und Bronze für Johannes Scherbel

An der Bezirksmeisterschaft des Tischtennis-Nachwuchses nahmen 85 männliche und 42 weibliche qualifizierte Talente in der Frankenlandhalle in Ebersdorf bei Coburg teil. Zweifache Gewinner waren bei den Jungen Michael Mideck (Effeltrich), bei den B-Schülerinnen Julia Schenk (Oberkotzau), bei den Mädchen Luisa Birkner und bei den A-Schülerinnen Cathrin Singer (beide Altenkunstadt).

Für die Akteure aus dem Kreis Kronach gab es einen ersten und einen dritten Platz für Johannes Scherbel, zwei dritte Ränge für Annika Fischer-Weiß sowie nochmals "Bronze" für das Doppel Leonie Raab/Judith Scherbel. Für Raab und Scherbel stand ebenso nochmals ein fünfter Platz zu Buche wie für Julian Dietrich und Cameron Weber.

Bei den Jungen (29 Teilnehmer) trumpfte Johannes Scherbel vom TSV Teuschnitz in seiner Gruppe dreimal mit 3:0 auf. Im Feld der besten 16 Akteure ließ er gegen Rußner (TSV Hof) und den Haiger Julian Dietrich nichts anbrennen. Im Halbfinale kam für ihn aber gegen den Bamberger Christoph Fredrich das Aus. Nach einem 7:11 und 10:12 ließ er zwar im dritten Satz mit einem 11:3 aufhorchen, doch im Anschluss hatte er mit 4:11 ebenso deutlich das Nachsehen. Immerhin war dies aber noch Bronze. Den Wettbewerb gewann Michael Mideck gegen Fredrich mit einem 14:12 im Entscheidungssatz.

Im Doppel zusammen mit Einzelsieger Mideck stand Scherbel auf dem Podest ganz oben. Allerdings schien der Titelgewinn gegen Fredrich/Valvason (Bamberg/Hof) nach der 2:0-Satzführung nochmals in Gefahr zu geraten (9:11, 11:13). In einem nervenaufreibenden Entscheidungssatz behielten schließlich Scherbel/Mideck mit 13:11 die Oberhand. Auf dem Weg ins Finale waren sie ohne Satzverlust geblieben.

In der gleichen Altersklasse war noch Julian Dietrich (FC Wacker Haig) mit von der Partie. Als Gruppen-Zweiter erreichte er das Hauptfeld. Nach einem Sieg gegen einen Hofer Akteur kam im Viertelfinale das Aus gegen Scherbel.

Bei den Mädchen erreichte die Ex-Fischbacherin Annika Fischer-Weiß, die jetzt bei den Herren des TVE Gehülz und für die Bayernliga-Mädchen des TTC Mainleus spielt, als Gruppenzweite die Hauptrunde. In der Gruppe war sie gegen die spätere Gewinnerin Luise Birkner (Altenkunstadt) unterlegen. Im Halbfinale traf sie auf Annika Oberender, die Spitzenspielerin der Landesliga-Damen aus Tiefenlauter, und musste sich in vier Sätzen beugen, was "Bronze" bedeutete. Ebenfalls Dritte wurde sie im Doppel mit Lea Landel vom TTC Mainleus.

Bei den A-Schülern (24 Teilnehmer) erreiche Jonas Gößwein vom TSV Stockheim zwar das Hauptfeld, doch blieb er hier gleich gegen Tim Bauer (Rödental) auf der Strecke. Simon Fritz (TSV Ebersdorf), Leon Kalb (Haig) sowie Felix Gräbner und Christopher Scheler (beide TTC Küps) kamen über die Gruppenphase nicht hinaus.

Bei den A-Schülerinnen schafften Judith Scherbel und Leonie Raab den Sprung unter die acht Besten. Im Viertelfinale kam aber das Aus (jeweils fünfter Platz). Etwas besser lief es für die Teuschnitzerinnen gemeinsam im Doppel, wo der dritte Platz zu Buche stand. Federn lassen mussten beide gegen das Siegerpaar Schönfeld/Singer (Mainleus/Altenkunstadt).

Unter den 32 B-Schülern erreichten Cameron Weber (SG Neuses) und Simon Ruf (TTC Oberlangenstadt) das Hauptfeld, wo allerdings gleich das Aus kam. Als kleines Erfolgserlebnis darf Weber aber den fünften Platz im Doppel zusammen mit Felix Herbst (SC Kemmern) betrachten. Beide mussten sich dem Siegerpaar beugen. Für Annika Büsch (TSV Stockheim) sammelte bei ihrer erstmaligen Teilnahme Erfahrungen gegen Gegnerinnen auf Bezirksebene.

Das Mammutturnier leiteten Bezirksjugendwart Bernd Wohlhöfer und Norbert Rudrich. Der TV Ebersdorf war erneut ein glänzender Gastgeber. hf