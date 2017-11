"Gold" für Steger, Heublein und Rebhan

Die Stützpunktfeuerwehr Stockheim zieht bei ihrer Dienstversammlung eine positive Bilanz und erhält für ihre Einsatzbereitschaft und Leistungen viel Lob von Politik und Kreisbrandinspektion. Neben den Berichten der Kommandantur, Jugend- und Kinderfeuerwehr standen sechs Ehrungen mit dem staatlichen Ehrenzeichen im Mittelpunkt. 1. Kommandant André Friedrich freut sich über den Besuch zahlreicher aktiver Feuerwehrleute und der Ehrengäste.

Für 40 Jahre aktive Dienstzeit wurden mit dem staatlichen Ehrenzeichen des Freistaates Bayern in Gold mit Urkunde ausgezeichnet Renald Steger, Detlef Heublein und Gerald Rebhan. Drei Feuerwehrleute mit unermüdlichem Einsatzwillen, die in verschiedenen Funktionen stets Verantwortung zeigten. Die außergewöhnlichen Leistungen der Jugendaufbauarbeit von Ehrengemeindejugendwart Renald Steger wurden besonders gewürdigt und hervorgehoben. Das staatliche Ehrenzeichen in Silber für 25-jährigen ehrenamtlichen aktiven Dienst bei der Feuerwehr wurde an André Korn, Christian Rebhan und Daniel Wachter verliehen. Landratsstellvertreter Gerhard Wunder hob die großen Leistungen der Geehrten hervor. Aber auch die Feuerwehr Stockheim insgesamt gebe ein gutes Bild ab. Es sei eine gute mit moderner Technik ausgestattete Stützpunktwehr. Auch Bürgermeister Rainer Detsch gratulierte und zollte allen Feuerwehrleuten Respekt und Anerkennung. Die Gemeinde werde ihre Wehren unterstützen, wo es möglich sei. Allein im nächsten Jahr würden drei neue Fahrzeuge für die Feuerwehren Haig, Haßlach und Reitsch angeschafft und auch in Feuerwehrgerätehäuser für Erweiterung oder Umbau investiert. Dem Bürgermeister gefielen vor allem auch die hervorragende Jugendarbeit und der Aufbau einer Kinderfeuerwehr mit 18 Kindern. KBR Ranzenberger beeindruckten ebenfalls die ausführlichen und umfangreichen Tätigkeitsberichte. Er sprach bei den Geehrten von hochkarätig erfahrenen Feuerwehrmännern, die Verantwortung tragen und über eine großartige Ausbildung verfügen, weil sie Feuerwehrleute mit Leib und Seele sind.

André Friedrich berichtete von 46 Einsätzen der 65 aktiven Wehrleute. Unter den 65 Aktiven sind acht Kameradinnen und 13 Jugendliche. Im Jahr 2016 leistete die gesamte Mannschaft 2230 Einsatzstunden. 61 Übungen wurden mit guter Beteiligung durchgeführt. Bei der turnusmäßigen Besichtigung durch die KBI lobte KBI Hans-Ulrich Müller die Wehr: "Eine sehr starke Truppe, die ihre Arbeit versteht!" Dies ist vor allem auch auf die gute Ausbildung und die vielen Weiterbildungen zurückzuführen, meinte der Kommandant, der eine lange Liste an Fortbildungsteilnahmen aufzählen konnte.



"Erfolge sprechen für sich"

Über die Erfolge der Jugendfeuerwehr berichtete Jugendwart Fabian Rebhan. Die Erfolge sprächen für sich und für motivierte Jugendliche. Erster, dritter und achter Platz beim Kreisleistungsmarsch, erster, dritter und vierter Platz beim Renald- Steger Cup in Stockheim, neunter und zwölfter Platz beim Bezirksleistungsmarsch in Pressig und schließlich als Krönung Sieger beim bundesweiten August- Ernst-Pokal in Torgelow. Die 14 Jugendlichen und deren Betreuer nahmen 2016 an 470 Übungsstunden teil. Über viele Aktivitäten aus Spiel und Spaß der 18 Kids konnte die Betreuerin der Kinderfeuerwehr "Feuerteufel", Diana Hergenröther, berichten.

Kommandant Andre Friedrich konnte im Anschluss etliche Beförderungen aussprechen. Er selbst wurde durch Bürgermeister Detsch zum Brandmeister ernannt. Zum Feuerwehrmann wurden befördert: Julian Schröppel, Lukas Eisenbeiß, Patrick Neubauer. Steffen Bauersachs wurde Oberfeuerwehrmann. Zum Hauptfeuerwehrmann wurden Andreas Scherer und Sven Friedrich, zum Hauptlöschmeister Daniel Wachter und Christian Rebhan befördert. Vom Verein wurden für zehn Dienstjahre Florian Sommerfeld, für 20 Dienstjahre Florian Förtsch, für 40 Dienstjahre Detlef Heublein, Gerald Rebhan und Renald Steger geehrt. Zum Schluss äußerte Bürgermeister Rainer Detsch die Bitte, doch bei einer solch intakten und guten Aktivenkameradschaft auch bald wieder einen Vorsitzenden im Feuerwehrverein zu haben. eh