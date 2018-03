Gold für Reinhold Hollfelder

Er ist der Prototyp eines Feuerwehrmannes, einer, wie man sich ihn wünscht: Nicht nur schon seit 40 Jahren akiv - dafür wurde Reinhold Hollfelder jetzt mit dem Staalichen Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet - , sondern auch sonst im Verein immer präsent. Als Schrifführer seit knapp 30 Jahren bis heute und bei fast allen Veranstaltungen dabei. Er ist die gute Seele im Feuerwehrhaus.

Vorsitzender Fred Sadel berichtete von einem arbeitsreichen Jahr. "Bei uns ist immer was los, vom Heringsessen zu Beginn des Jahres bis zur Feier am letzten Tag von 2017", sagte Sadel. Daneben habe man noch die öffentlichen Flächen in Neuenreuth gemäht und auch bei der Neugestaltung der Ortsmitte geholfen. Für heuer steht wieder das Sommernachtsfest am 18. und 19. August im Blickpunkt. Auf 26 Aktive kann das knapp 100 Einwohner zählende Dorf stolz sein.

"Die Wehr hat Gewicht", freute sich Kommandant Roland Müller. Mit vier Übungen, "Besuch zufriedenstellend", habe man sich fit gehalten, zu zwei Technischen Hilfeleistungen sei man gerufen worden, bilanzierte der Kommandant. Die Jugendbeauftragte Steffi Schuhmann schwärmte vom Fleiß ihrer vier Feuerwehranwärter, "die sind mit Feuereifer bei der Sache, haben 25 Mal geprobt, die Jugendleistungsprüfung abgelegt und den Jugendleistungsmarsch absolviert".

Stellvertretender Landrat Jörg Kunstmann und Bürgermeister Harald Hübner sagten den Neuenreuthern ein großes Dankeschön für ihren wichtigen Dienst. Horst Wunner