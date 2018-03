Götz steht vor Comeback

Die Vorbereitung von Daniel Götz (SV Bergdorf/Höhn) auf die deutsche Halbmarathonmeisterschaft am 8. April in Hannover läuft aufgrund einer noch nicht ganz abgeklungenen Plantarsehnenentzündung auf unkoventionellem Wege ab. Radfahren auf Mallorca, Skilanglauf in Seefeld/Tirol und viele Stunden im Kraftraum stehen derzeit auf seinem Trainingsplan.

Beim jüngsten Kurztrainingslager in Seefeld traf Götz zufällig auf Norwegens Skilanglauf-Superstar Therese Johaug, die ebenfalls an ihrer Rückkehr arbeitet. Johaug sitzt derzeit eine umstrittene Dopingsperre wegen eines unwissentlich in ihrer Sonnencreme enthaltenen Wirkstoffes ab. Ihr Ziel ist weitaus größer als das von Götz - nämlich die Nordische Ski-WM in Seefeld 2019. In ihrem Trainingslager inspizierte die Norwegerin die neu angelegten WM-Strecken.

"Man kann die Athletin Therese Johaug für umstritten halten, als Person ist sie mehr als beeindruckend. Die positive Energie, die sie bei den Trainingseinheiten ausstrahlte, war ansteckend. Man sieht das Feuer in ihren Augen brennen", fasst Götz die Eindrücke zusammen. Durch diesen zusätzlichen Motivationsschub brennt auch der Höhner darauf, seine Laufschuhe endlich wieder schnüren zu können. rs