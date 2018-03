Zu ihrem Frühjahrsstammtisch treffen sich die Knetzgauer Gößweinstein-Wallfahrer am Dienstag, 20. März. Treffpunkt ist um 19 Uhr in der Gaststätte "Drei Linden" in Knetzgau. Auch interessierte Neuwallfahrer sind

dazu willkommen, wie die Organisatoren mitteilten. red