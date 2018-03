Goebel Porzellan erzielte große Erfolge auf der Frankfurter "Ambiente"

Als Erfolg wertet die Goebel Pozellan GmbH aus Bad Staffelstein ihre Präsenz auf der Frankfurter Messe "Ambiente 2018". Geschäftsführer Hans-Peter Langsch kommentiert: "Es ist erfreulich, zu sehen, dass die investierten Ideen und Energien auf so viel positive Resonanz stoßen!" Großen Anklang fanden laut einer Mitteilung des Unternehmens die Werke der Künstlerin Barbara Freundlieb. Auf Tischsets, Glasuntersetzern, Tea for One und Henkelbechern hat Barbara Freundlieb Alltagszenen mit einem Augenzwinkern in Szene gesetzt, wie etwa die Liebeserklärung: "Prinz oder nicht Prinz? Ganz egal. Ich küss' dich einfach noch einmal!" Ebenso erfolgreich waren laut Geschäftsleitung die Erweiterungen der Produktline Artis Orbis mit Motiven von Klimt, Monet, Mucha, van Gogh und einigen anderen Künstlern. Hohe Resonanz verzeichnete Goebel im Weihnachtssegment: Die beiden neuen Aktions-Farben "Merry Christmas" - ein mattes Weiß mit handbemalten Echtgold- und Silberdekoren und "Wonderful Winter" - ein harmonischer Grünton mit weißen, grünen und silbernen Dekoren wurden vom Handel bereits für das nächste Weihnachtsfest geordert. red