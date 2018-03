Glückwunsch zum 95.

Im Kreise ihrer Familie feierte Edith Kutzner aus Welkendorf ihren 90. Geburtstag. Edith Kutzner ist in Altottag (Schlesien) geboren und war in einem Kindergarten beschäftigt. Nach ihrer Flucht nach Welkendorf war sie in der Landwirtschaft und mit der Erziehung ihrer

Kinder beschäftigt. Die Jubilarin ist Mutter von drei Söhnen und einer Tochter.

Die Glückwünsche der Stadt Hollfeld überbrachte Bürgermeisterin Karin Barwisch (Bürgerforum) und von der evangelischen Kirche gratulierte Pfarrer Hanns Martin Krahnert aus Mengersdorf. gel