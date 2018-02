Glücksgefühle und Tränen der Enttäuschung

"Ich bin Erster, ich habe Gold gewonnen." So sprudelte es aus Nicolas Fleischer heraus, und er umarmte dabei seine sportlichen Betreuer Michael Schweiger vom HPZ und Ludwig Müller vom Badminton Club Staffelstein (BCS), nachdem er gerade mit seinem Doppelpartner Tobi(as) von der Lebenshilfe Herzogenaurach alle anderen Teams hinter sich gelassen hatte. Glücksmomente und Freudentränen nach Siegen, aber auch nur über einen gelungenen Schlag, einen guten Aufschlag, einen schnellen 400-Meter-Lauf gab es bei den Special Olympics Bayern in Hof oft. Aber auch Tränen der Enttäuschung bei knappen Niederlagen, einem verpatzten Weitsprung, einer vermeintlich falschen Schiedsrichterentscheidung, die aber schnell wieder trockneten.

Vor allem standen diese Spiele im Zeichen von Fairness und einem harmonischen Umgang miteinander. An vier Wettkampftagen maßen sich gut 1000 Sportler mit intellektuellen Verhaltensbeeinträchtigungen und mehrfacher Behinderung in zwölf verschiedenen Sportarten. Neue Sportarten, die die Chance haben, in das Programm zukünftiger Spiele aufgenommen zu werden, wurden vorgestellt. Betreut wurden die jungen Sportler (ab zwölf Jahren darf teilgenommen werden) von einer großen Schar an Therapeuten und Erziehern, und begleitet von vielen Familienangehörigen und Freunden, oft von weither angereist, die bei den Wettkämpfen mit ihnen litten und sich freuten.

Wahrlich ein olympisches Fest, mit emotionalen Eröffnungs- und Schlussfeiern, einer Athletendisco und einem olympischen Feuer. Den Traum, bei diesem Fest dabei zu sein, erfüllten sich sieben Jugendliche der Sportgruppe Badminton des HPZ in Lichtenfels, nachdem in den Monaten der Vorbereitung viel Schweiß geflossen war. Hautnah durften diese Atmosphäre Josy Wohlfahrt, Nathalie Lieberth, Michelle, Frederik Kaller, Lucas Grund, Daniel Gertloff und Nicolas Fleischer erleben. In der letzten Phase bekamen sie beim Training mit den erfahrenen Mannschaftspielern des Badminton Club Staffelstein (Rico Meierhof, Clemens Grünbeck und Ludwig Müller) schlagtechnisch den "letzten Schliff" verpasst, erhielten aber auch viele taktische und strategische Tipps für Spielgestaltung. Die BCS-Aktiven und der Rotary Club Obermain (RCO) wollen ihr sportliches und finanzielles Engagement für das HPZ bis zu den Bundesspielen in Kiel fortsetzen. lumü