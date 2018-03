Glockenläuten zur Reformation

Die evangelische Kirchengemeinde Rentweinsdorf lädt am Dienstag, 31. Oktober (Feiertag), um 9.45 Uhr in die Dreieinigkeitskirche zum Reformationsgottesdienst mit dem Evangelisten Matthias Rapsch aus Fürth (Bayern) ein. Zur Erinnerung an den Beginn der Reformation im Jahr 1517, läuten um 15.17 Uhr die Kirchenglocken fünf Minuten lang. Um 18 Uhr findet für die Kinder ab sechs Jahren im Gemeindehaus ein Kinoabend statt. Zeitgleich wird für die Erwachsenen und Kindern ab zwölf Jahren der Film "Luther" gezeigt. Er wurde unter anderem vor der Stadtmauer von Seßlach gedreht. Sir Peter Ustinov spielt darin den Kurfürsten Martin Luthers, Friedrich den Weisen. Anschließend ist offener Schluss bei Getränken und "Lutherwaffeln" in der Kirche. sch