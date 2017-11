Gleich zwei Brände im Berggebiet

Am Freitag um 20.52 Uhr wurde am Jakobsberg durch einen Unbekannten ein Mülleimer in Brand gesetzt. Der entstandene Schaden ist bis dato unklar. - Am Samstag, gegen 0.50 Uhr, brannte in der Laurenzistraße eine Gartenlaube mit drei Mülltonnen vollends aus. Hierbei entstand ein Sachschaden in der Höhe von 2000 Euro. Mögliche Zeugen der beiden Taten werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0951/9129-210 bei der Polizei zu melden.