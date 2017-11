Gleich doppelter Totalschaden

Am Dienstagmittag kam auf der Staatsstraße 2291 kurz vor der Abfahrt nach Schlimpfhof/Albertshausen aus noch unbekannter Ursache eine BMW-Fahrerin mit ihrem Auto rechts ins Bankett. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr sie in die Seite einer entgegenkommenden Skoda-Fahrerin. Der Skoda wurde in den Grünstreifen gedrückt, traf einen Leitpfosten und drehte sich. Der Pkw kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand nach erster Einschätzung ein Totalschaden. Die Skoda-Fahrerin wurde leicht verletzt, die BMW-Fahrerin und ihr Kleinkind blieben unverletzt. pol