Glaubenstag in Egloffstein

In der Aula der Grundschule in Egloffstein, Badstraße 166, findet am Sonntag, 19. November, der "Glaubenstag Fränkische Schweiz" mit Diakon Friedrich Rößner vom Amt für Gemeindedienst Nürnberg statt. Beginn ist um 14 Uhr. Sein Thema wird sein: Vom Umgang mit Zweifeln. Nach Kaffee und Kuchen bis zum Abschluss gegen 17 Uhr gibt es ein Konzert zum Mitsingen. Ein Büchertisch bietet Andachtsbücher und Kalender an. Zu Begegnung und Austausch laden die Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinden Affalterthal-Bieberbach, Egloffstein und Thuisbrunn ein. red