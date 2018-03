Glauben - ein Ja ohne Wenn und Aber

Zum Interview "Katholisch, ungläubig geworden" (FT vom 23. März, Seite 9) ging uns folgender Leserbrief zu:



Dazu ist mir heute ein Text des bekannten amerikanischen Pastors Timothy Keller zugefallen. Er lautet: "Das Evangelium ist kein Rat: Es ist die gute Nachricht, dass du dir deinen Weg zu Gott nicht verdienen kannst. Jesus hat bereits alles dafür getan. Und es ist ein Geschenk, das du aus reiner Gnade erhältst- durch Gottes überaus unverdiente Güte. Wenn du diese Gabe erfasst und dich danach ausstreckst, wird dich der Ruf Jesu nicht in Fanatismus ziehen. Du wirst begeistert sein davon, Jesus zu deinem absoluten Ziel und der obersten Priorität zu machen, alles wird sich um ihn drehen. Schon wenn du Menschen mit anderen Prioritäten, einem anderen Glauben triffst, wirst du nicht annehmen, dass sie dir gegenüber minderwertig sind. Du wirst danach trachten, ihnen zu dienen statt sie zu unterdrücken. Warum? Weil es im Evangelium nicht um die Wahl geht, einem Rat zu folgen, sondern darum, von einem König gerufen zu sein. Nicht irgend jemanden mit der Kraft und Autorität dir zu sagen, was zu tun nötig ist, sondern jemanden, mit der Kraft und Autorität zu tun, was nötig ist und dir das als gute Nachricht anbietet."

Es sind eben nicht wir Menschen, die den Weg unseres Herzens zum Glauben bestimmen können. Dazu braucht es nur unseres uneingeschränkten Jas zum Ruf Jesu. Alles andere macht der König selbst, auch vorbei an allen Hindernissen, die wir uns selbst oder andere, auch andere "Christen" in den Weg stellen. Glauben ist kein Kampf, es ist eine Kapitulation! Ein Ja, ohne Wenn und Aber.



Hubertus Benecke

Lichtenfels