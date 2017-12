Glasbaum erstrahlt

Ab dem ersten Adventssamstag leuchtet in Kleintettau der gläserne Weihnachtsbaum. Er besteht vollständig aus beleuchteten Glaskugeln und wird zum Schutz vor der Witterung in einer gläsernen Einhausung ausgestellt.



Warme Farben

Vom 2. Dezember bis zum 6. Januar kann die in warmen Farben strahlende Attraktion neben dem Haupteingang von Heinz-Glas und dem Europäischen Flakonglasmuseum bewundert werden.

Zusätzlich tauchen das Glasmacher-Denkmal und die Adventsbeleuchtung am Friedrichsdamm Kleintettau ab dem ersten Advent in ein weihnachtliches Licht. red