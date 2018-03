Gläubige von St. Georg ziehen mit Palmwedeln in die Karwoche

Mit einer festlichen Prozession vom Hof des Schwesternhauses in der Kleinen Bauerngasse zur Stadtpfarrkirche eröffneten Höchstadts Katholiken die heilige Woche der Christenheit.

Mit Palmwedeln, Palmkätzchen oder Palmbuschen aus Buchs zogen hunderte von Gläubigen in das neu restaurierte Gotteshaus St. Georg ein. Stadtkapelle, Kirchenchor und Wolfgang Först an der Orgel umrahmten Prozession und Festgottesdienst.

Dekan Kilian Kemmer erinnerte daran, dass jeder Kirchenbau aus früheren Jahrhunderten daran erinnert, dass Jesus nicht nur in eine Stadt in Israel namens Jerusalem eingezogen ist, sondern auch in alle anderen Städte, Dörfer und Gemeinden, in denen Menschen ihm die Türen ihrer Herzen öffneten.

Am Gründonnerstag werden die Zeremonien der Karwoche in der Stadtpfarrkirche mit der Messe vom letzten Abendmahl fortgesetzt, die vom Liederkranz unter der Leitung von Gabriel Konjaev umrahmt wird. Die ganze Nacht hindurch wechseln sich stündlich Gruppen und Vereine ab, um Gebetswachen bis in den Morgen des Karfreitags zu gestalten.



Gottesdienst zur Todesstunde

Am Karfreitag beginnt dann zur Zeit der Todesstunde Christi, um 15 Uhr der Hauptgottesdienst in der Stadtpfarrkirche, den das Höchstadter Kammerorchester unter der Leitung von Rüdiger Kaufmann musikalisch gestaltet. Für Kinder beginnt um 15.30 Uhr eine Kinderliturgie im Pfarrsaal. LM