Gläubige feiern Auferstehung

In der Kirche Verklärung Christi in Forchheim fand der Ostergottesdienst am frühen Sonntagmorgen mit gemeinsam entzündetem Osterfeuer mit der evangelischen Nachbarpfarrei Christuskirche statt. Das Motto der diesjährigen Osterkerze lautet: "Schritte ins Neuland wagen".

"Am Ostermorgen war alles neu. Der Stein, der das Grab bisher verschlossen hatte, ist ins Rollen gekommen. Das Grab ist leer. Jesus ist auferstanden. Er wagt erste Schritte ins österliche Land", so der Begleittext des Bildes für die diesjährige Osterkerze der Katholiken im Seelsorgebereich Forchheim Mitte.

Nach dem Auferstehungsgottesdienst fand für alle Gläubigen ein gemeinsames Osterfrühstück im Pfarrzentrum statt. red