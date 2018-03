Ginetta liest aus einem Kinderbuch

Ginetta Barsalini liest am Donnerstag, 29. März, aus dem Kinderbuch "Bruno und die Nervkaninchen" vor, eine Geschichte über Ruhe und Freundschaft. Und darum geht es: Bruno, der Bär, hat am liebsten seine Ruhe. Doch damit ist es schlagartig vorbei, als eine Horde wilder Kaninchen ins Nachbarhaus einzieht. Zu Brunos Entsetzen lassen sie sich auch von seiner schlechten Laune nicht abschrecken. Im Gegenteil! Je grummeliger er sich verhält, umso netter sind die nervigen Kaninchen. Die Lesung beginnt um 16 Uhr in der Kinderbuchabteilung der Stadtbücherei im 2. Stock und ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Der Eintritt ist frei. Anmeldung unter Tel.: 0971/ 807 12 21 oder in der Stadtbücherei. sek