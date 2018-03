Zur "Rüadna"-Kerwa trifft der TSV Mönchröden im Wildpark auf den FC Mitwitz. Die Steinachtaler gehen in dieses Nachbarduell als aktueller Tabellenvierter der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West mit Ambitionen auf den Relegationsrang zwei. Überhaupt haben sich die Gäste auch in der neuen Saison wieder im vorderen Tabellendrittel etabliert.



TSV Mönchröden

Die "Mönche" haben sich zuletzt durch zwei nicht erwartete Siege etwas Luft nach unten verschafft. So konnten sie beim Erfolg in Oberhaid auf einen starken Keeper Kühn bauen, aber auch seine Teamkollegen überzeugten durch mannschaftliche Geschlossenheit.

Die Hüttl-Elf hatte bei den letzten drei Duellen mit dem FCM jedes mal das Nachsehen. Schon von daher gesehen hat die Wildpark-Elf noch eine Rechnung mit dem heutigen Kontrahenten offen. Die Mannschaft des TSV wirkte zuletzt insgesamt gefestigt und geht diese schwere Heimaufgabe mit dem nötigen Selbstvertrauen an. mca



TSV Meeder

Zum Kirchweihspiel am Sonntag hat der TSV Meeder den TSV Schammelsdorf zu Gast. Die Gäste aus dem Bamberger Land spielen bislang eine solide Saison im Mittelfeld der Tabelle und können durch einen Auswärtssieg ins obere Tabelllendrittel vorstoßen.

Dagegen blicken die Mannen von "Comeback"-Trainer Simon Schiller eher auf die untere Tabellenhälfte, aus der man sich möglichst vor der Winterpause noch verabschieden möchte. Dazu soll der traditionell eingeplante "Kerwa-Dreier" den Anfang machen.

Dass der TSV Schammelsdorf nach der 0:7-Pleite beim letzten Auftritt in Meeder, Wiedergutmachung betreiben möchte, dürfte klar sein und wird der Heimelf alles abverlangen um die Punkte zu Hause zu behalten. Die verletzten Spieler Müller, Geisler und Heilingloh fehlen weiterhin, dazu gesellt sich nach letzter Woche auch der bereits neun Mal erfolgreiche Torjäger Knoch. Für Steiner, der nach wochenlanger Pause wieder ins Training einstieg, kommt ein Einsatz noch zu früh. L. Dreßel ist studienbedingt verhindert. Der Rest des Kaders ist zum Spiel im Kastanienstadion mit an Bord. jkr



FC Coburg aktuell

Von der Papierform her nehmen im Duell SpVgg Lettenreuth (10./17 Punkte) gegen den FC Coburg (2./29 Punkte) die Gäste am Samstag ab 14 Uhr die klare Favoritenstellung ein. Wenn man aber den Run des gastgebenden Aufsteigers in den letzten Wochen mit drei Siegen und dem jüngsten 1:1 in Ebing berücksichtigt, muss der SpVgg durchaus Chancen auf Zählbares eingeräumt werden.

Allerdings lieferten die Vestestädter zuletzt beim 7:1-Triumph gegen den SV Merkendorf ihre bis dato beste Saisonleistung ab. "Aktuell sind wir aus dem Gröbsten raus, möchten aber umgehend weiterpunkten, um nicht am Ende der Saison in das Hauen und Stechen um die direkten Abstiegs- und Relegationsplätze zu geraten", gibt sich Lettenreuths Spielertrainer Florian Eberth kämpferisch.

Seine wichtigsten Vorgaben gegen den FCC lauten, die individuellen Fehler so gering wie möglich zu halten. "Vorne sind wir immer für Tore gut, wir haben schon 30 Mal getroffen".

"Unser heutiger Gegner ist ein eingeschworener Haufen, der über Kampf versuchen wird, den Schalter in der Vorwärtsbewegung umzulegen, um seine schnellen Spitzen Daniel Fischer und Mariusz Jankowiak in Szene zu setzen. Dem müssen wir entgegenwirken, indem wir den Ball mit wenigen Einzelkontakten laufen lassen", umreißt Coburgs Coach Matthias Christl die Situation. Er glaubt die richtige Mischung aus jungen und erfahrenen Akteuren gefunden zu haben. Voraussichtlich genießt die gleiche Ausgangsformation wie gegen Merkendorf Christls Vertrauen. Daniel Alles fehlt wegen einer Schulterverletzung. Karl-Philipp Schiebel ist noch drei Begegnungen gesperrt. hh



SV Bosporus Coburg

Wenn der souveräne Tabellenführer aus Bamberg bei den Türken in Coburg antritt, geht er auch dort als klarer Favorit in diese Begegnung. Überhaupt stellt sich schon jetzt die Frage: Wer soll diesen FCE stoppen? Der SV Bosporus Coburg, der nicht nur "Schützenhilfe" für seinen Nachbarverein FC Coburg leisten kann, sondern selbst im Abstiegskampf dringend die Punkte benötigt, steht nach sechs teils deftigen Niederlagen - Torverhältnis 2:12 - auf einem Abstiegsplatz.

Trainer Mehmet Ciray ist nicht zu beneiden: "Wir gehen im Moment am Stock, da ich angeschlagene Spieler aufstellen muss. Unser Kader gibt aktuell nicht mehr her. Wir wollen uns solange wie möglich wehren und den Bambergern das Leben schwer machen".Torsicherung zuerst heißt deshalb die Devise für die Platzherren, was aber nicht reichen dürfte, den nächsten "Dreier" des FCE zu verhindern. Aber es gibt auch Tage wie beim 0:0 des FC Eintracht Bamberg in Dörfleins... ct