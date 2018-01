Gezüchtet in den Gärten

Der Obst- und Gartenbauverein Trübenbach feierte am Kirchweihsonntag erstmals den ganzen über Tag sein Kürbisfest. Begonnen wurde der Festtag mit einem Gottesdienst, den Pfarrer Acksteiner mit vielen Gläubigen im Feststadel feierte. Ein zünftiger Frühschoppen schloss sich an. Erstmals haben die Vorstandsmitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Trübenbach schmackhafte Braten zum Mittagessen angeboten. Bei Kaffee und Kuchen sowie Gegrilltem fand die Kürbisprämierung statt. Die Vorsitzenden Daniele Suffa und Norbert Tilgner führten zusammen mit Gemeinderat Andre Karl die Preisverteilung durch. Die erfolgreichen Züchter erhielten aus den Händen von Daniel Suffa, Norbert Tilgner und Andre Karl ihre Preise. Den schwersten Kürbis mit 51,4 Kilogramm konnte Jonas Bischoff präsentieren. Emilia Dehler kam mit ihrem Kürbis auf 35,1 Kilogramm und belegt den 2. Platz. Auf dem 3. Platz rangiert Klara Bauer mit einem Kürbis von 21,9 Kilogramm. Diese drei Kinder erhielten Geldpreise als Belohnung für die erfolgreiche Pflege ihrer Kürbisse. An die Nächstplatzierten gingen wertvolle Sachpreise. Leider sind einige Kürbisse den gefräßigen Schnecken zum Opfer gefallen. Dennoch bekamen auch deren junge Züchter ein Präsent. Insgesamt gaben 27 Kinder einen Kürbis ab. Die Vorsitzenden ermunterten die Kinder, auch im nächsten Jahr wieder mitzumachen. H. Sünkel