Gezecht und nichts bezahlt

Eine unbekannte männliche Person ließ sich am Dienstagabend im "Café Esspress" in der Austraße bewirten. Nach seinem Mahl verließ der Mann das Lokal, ohne die Rechnung in Höhe von 34 Euro zu begleichen. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 185 cm groß, ca. 30 Jahre, kurzes glattes schwarzes Haar und Drei-Tage-Bart.