Gewonnen mit Luther

Die Hanns-Seidel-Stiftung hatte die Preise ausgelobt, Bayerns Kultusminister Ludwig Spaenle überreichte sie am Montag in München : 15 Schülerzeitungen dürfen sich mit der "Raute" schmücken, die in drei Kategorien und für fünf Schularten verliehen wird.

In der Kategorie Kreativität und Gestaltung ging der Preis an

"Casiopeia" des Gymnasiums Casimirianum Coburg. Gewürdigt wurde die große Herausforderung, ein Heft über Luther zu machen, wo es keine Bilder von Luther gibt. Die Redaktion ersetzte ihn deshalb durch ein Luther-Modell. " Das Cover ist von der Idee und Umsetzung großartig gelungen", heißt es in der Laudatio; das monothematische Heft sei "super spannend und abwechslungsreich gestaltet". Gelobt wurden auch das klare, aufgeräumte Layout und das Inhaltsverzeichnis.

Rund 200 Schülerzeitungen hatten an dem Wettbewerb teilgenommen. Zu den Gewinnern gehören auch der "Wallburg Express" der Mittelschule Eltmann und der "Pulsschlag" der Werner-Grampp-Schule Kulmbach.

Die Schülerpresse von heute habe wenig gemeinsam mit kopierten Seiten vergangener Jahrzehnte: "Die Schülerzeitungen bestehen heute jeden Vergleich mit Publikumszeitschriften am Kiosk", erklärt Juryvorsitzende Stefanie von Winning, die kontinuierlich "eine Steigerung von Qualität und der Vielfalt gesellschaftlicher Themen über den Schulalltag hinaus" feststellt.

Seit 2010 wird die "Raute" jährlich vergeben. Der Preis würdige das Engagement von Schülern und Betreuungslehrern, erklärt Ursula Männle, die Vorsitzende der Hanns-Seidel-Stiftung. Viele Schülerzeitungsredakteure würden sich später beruflich als Journalisten etablieren. Ludwig Spaenle brachte es gar vom Journalisten zum Minister. Nachwuchsjournalisten eigneten sich Kompetenzen an und praktizierten demokratische Regeln, sagte der Minister in seiner Festrede anlässlich der Preisverleihung. red