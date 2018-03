Geuter überragt in Eichstätt

Die SSG Coburg war bei den internationalen bayerischen Kurzbahnmeisterschaften der Masters in Eichstätt am Start. Dazu kamen Seniorenschwimmer von 66 Vereinen aus Deutschland und Österreich bei insgesamt 1223 Einzel- und 154 Staffelstarts zusammen. Die älteste Schwimmerin wurde 1934, der älteste Schwimmer 1933 geboren.

Die SSG Coburg belegte im Medaillenspiegel Rang 10. Garant dafür war Kristina Geuter, die bei ihren zehn Starts zehnmal Gold in ihrer Altersklasse holte. "Es waren fünf unechte und fünf echte Goldmedaillen", sagte Geuter, da bei fünf Rennen keine Konkurrentin im Wasser war. Deshalb war für sie in diesen Rennen nur die Endzeit entscheidend. Bei den anderen Rennen hielt sie die Mitstreiterinnen souverän auf Distanz.

Steffen Beetz und Bernd Eichler starteten in diesem Jahr in der gleichen Altersklasse. Bei den 100 Meter Freistil standen sie sogar nebeneinander auf dem Startblock. Beetz siegte beim internen Duell mit sechs Sekunden Vorsprung deutlich, musste aber acht anderen Schwimmern den Vortritt lassen. Bei seinem ersten Start über 50 Meter Schmetterling war Beetz nicht mit seinem Startsprung zufrieden. Deshalb landete er nur auf dem elften Platz. Besser lief es über 50 Meter Freistil. Dort blieb er unter 30 Sekunden und belegte den sechsten Platz.

Eichler haderte ebenso mit seiner Technik bei den 200 Meter Freistil, da die vierte Wende mit einem "Knoten" endete. Besser klappte es bei den 50 und 100 Meter Rücken, wo er jeweils Vierter wurde. be