Nicht jeden Tag ist Valentinstag: Witzige Chansons, interpretiert von Alexandra Völkl gemeinsam mit Budde Thiem (Piano), gibt es am Freitag, 16. Februar, im Gasthaus Sponsel in Kirchehrenbach zu hören. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass um 18 Uhr. Am 14. Februar schenken sich viele Pärchen mit Blumen oder Pralinen vom schlechten Gewissen frei, um an den restlichen 364 Tagen wieder zur Tagesordnung zurückzukehren. An diesem Abend zu hören ist ein augenzwinkernder Querschnitt durch gesungene Rosenkriege des letzten Jahrhunderts. Eintritt inklusive Menü: 42 Euro. red