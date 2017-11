Gesund und lecker für die Kinder kochen

Viele Eltern stellen sich die Frage: Wie lassen sich vollwertige und gesunde Lebensmittel gut in den täglichen Speiseplan der Familie integrieren? Neue Ideen und Anregungen dazu, vor allem für leckere Snacks und gesunde Zwischenmahlzeiten, erhalten Eltern mit Kindern bis drei Jahren vom "Netzwerk junge Familien" in dem Kurs "Es muss nicht immer Brezel sein!". Termin ist am Dienstag, 14. November, von 15 bis 17 Uhr im Walderlebniszentrum Tennenlohe (Weinstraße 100). Eine Anmeldung hierzu ist online noch bis Donnerstag, 9. November, unter www.aelf-fu.bayern.de/ernaehrung/familie möglich. red