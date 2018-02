Gesucht: Angebote für die Jugend

Das vielfältige Vereinsgeschehen beim TV Neuses kam in den Berichten bei der Hauptversammlung am Freitag zum Ausdruck.

Anstelle der erkrankten Vorsitzenden Martina Kohlbeck gab Zweite Vorsitzende Ingrid Marx den Bericht des Vorstands ab. Der TV Neuses zählt momentan 467 Mitglieder, davon 408 stimmberechtigte ab 14 Jahren. Angeboten werden die Abteilungen Orientierungslauf (OL), Tischtennis, Spielmannszug, Turnen und Jiu Jitsu. Die Handballabteilung wurde mangels Abteilungsleiter aufgelöst, berichtete Ingrid Marx. Ein Teil der Handballer schloss sich anderen Vereinen an, die verbleibenden 102 Sportler gingen in die Turnabteilung über.



Turnabteilung

Bei den Turnern sind die Zahlen aus Altersgründen zwar etwas rückläufig, der sportliche Eifer bleibe jedoch erhalten, hieß es in Martina Kolbecks Bericht, der verlesen wurde. Turnen und Gymnastik wird für verschiedene Altersgruppen angeboten. Die Eltern-Kind-Turnstunde für Kinder zwischen eineinhalb und drei Jahren gibt es seit Herbst 2017 und wächst: von drei Müttern mit vier Kindern auf etwa doppelt so viele. Ebenfalls zur Turnabteilung zählen die Stunden in Taiji und Qigong, außerdem Gym-and-Dance. Was fehle, seien Angebote für Jugendliche und Erwachsene. Entsprechende Angebote würden gerne aufgenommen, versicherte Ingrid Marx.



Orientierungslauf

Angelika Weid berichtete aus der Abteilung Orientierungslauf. Im Mai 2017 war der TV Neuses Veranstalter der Bayerischen Staffelmeisterschaft und eines Bayerncuplaufes. "Da wir genügend Helfer hatten, konnten auch einige unserer Läufer teilnehmen und gute Ergebnisse erzielen", berichtete die Abteilungsleiterin. Daniel Cionoiu schaffte den Sprung in den bayerischen D-Kader. In den E-Kader kamen Anton Tatzel, Antonia Jacobi und Klara Holzhaus.

Für 2018 ist über Ostern wieder ein Trainingslager geplant. Des Weiteren sind vier Läufe zum Trainingscup geplant sowie eine Stadtmeisterschaft im Schlosspark Rosenau. Den Schulen wird nach den Pfingstferien ein Schnupper-Orientierungslauf im Hofgarten angeboten. Im Juli soll ein Bayern-Cup-Lauf im Callenberger Forst stattfinden und der August wartet mit einer Bavaria Orientierungs-Tour auf. Bei diesem Fünf-Tages-Lauf wird der TV Neuses die erste Etappe in Bamberg übernehmen. Weiter geht es dann in Regensburg, Passau und Landshut.



Spielmannszug

Sehr großes Lob erhielt der Spielmannszug für sein hohes Engagement für den Verein. Auftritte bei der Tattoo-Convention in Lichtenfels, beim Faschingsumzug in Wildenheid und beim Gaudiwurm in Coburg stehen im Kalender. Aufgrund der hohen Anzahl an Musikwägen überlege sich der Spielmannszug, nach seiner Teilnahme 2018, wie es für ihn hier weitergehen wird, sagte Abteilungsleiter Sebastian Werner.

Insgesamt absolvierte der Spielmannszug im Jahr 2017 35 Auftritte und nahm an 37 Übungsstunden teil. Mit selbst hergestellten Dekoartikeln und Leckereien auf Spendenbasis konnten die Musiker dem Weißen Ring 270 Euro zukommen lassen. Darüber hinaus unterstützte der Spielmannzug tatkräftig bei der Erneuerung der Anbaudächer der Vereinshütte.



Tischtennis

Christof Jacobi gab den Rückblick für die Tischtennisabteilung. Durch eine grundlegende Strukturreform des Bayerischen Tischtennisverbandes gebe es keine Kreise mehr, und bei Einzelmannschaften gehe es sofort auf Bezirksebene los. Bei den Seniorenmannschaften greife diese Reform sofort. Durch zu geringer Beteiligung der Altersklassen 70 seien unzumutbare weite Wege zu den Wettkämpfen die Folge. Deshalb tritt auch der TV Neuses nicht mehr an.



Jiu Jitsu

Lutz Armann, Abteilungsleiter Jiu Jitsu, konnte von 48 Kampfsportlern berichten. Montags trainieren die Kinder, donnerstags die Erwachsenen. I Die Trainer hätten sowohl Lehrgänge für Kinder besucht als auch den Lehrgang Messerabwehr.

Alfred Geyer stellte den Haushaltsplan vor. Die Mitglieder nahmen ihn an und stimmten auch für eine Satzungsänderung. Den Abschluss der Versammlung bildeten Ehrungen für langjährige Mitglieder. Seit 60 Jahren sind Gerhard Kleemann, Manfred Meyer, Gerhard Reuß und Peter Meyer dabei. Peter Meyer verwies darauf, dass ihn lange Zeit früher seine Mutter im Verein angemeldet habe. Da allerdings der BLSV die Kinder erst ab 14 Jahren als Mitglied führe, sei es doch sinnvoll, wenn der Verein intern die Mitgliedschaft ab tatsächlichem Beginn zähle. Gottfried Dietz wurde für 50-jährige Treue ausgezeichnet und Heidemarie Schröter für 40-jährige. em