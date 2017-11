Gesuche für ein Stipendium

Aus der Professor-Georg-Mayer-Franken-Lebert-Stipendienstiftung Forchheim werden zum 15. März (Geburtstag des Stifters) die Stipendien aus den Stiftungserträgen für das Haushaltsjahr 2018 verteilt. Gesuche um Gewährung eines Stipendiums können von Studierenden an einer Universität, einer dieser gleichstehenden Hochschule oder einer Fachhochschule eingereicht werden.Die Antragsteller sollten sich in der Regel mindestens im dritten Semester des Studienzweiges befinden, wie die Stadt Forchheim mitteilt.Weitere Voraussetzungen sind, dass der Studierende selbst oder dessen Eltern in Forchheim drei Jahre vor Beginn des Studiums ihren ununterbrochenen Hauptwohnsitz hatten und diesen Wohnsitz während des Studiums beibehalten. Die Bewilligung des Stipendiums erfolgt entsprechend dem Stiftungszweck nach einkommensabhängigen Kriterien. Ein Rechtsanspruch auf Verleihung besteht nicht.Gesuche um Gewährung eines Stipendiums sind bis spätestens 15. Januar 2018 bei der Stadt Forchheim einzureichen. Die hierzu unbedingt erforderlichen Antragsformulare sind ab sofort in der Finanzverwaltung Schulstraße 2, II. Stock, Zimmer 223 erhältlich oder im Internet unter www.forchheim.de/stadt/buergerservice/formulare . Weitere Informationen unter unter Telefon 09191/714-265.Über die Zahl und die Höhe der Stipendien wird laut Pressemitteilung der Stiftungsausschuss des Stadtrates entscheiden. red