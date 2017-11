"Gestrickte Reformation"

Auch in diesem Jahr hat das Strickteam der evangelischen Kirchengemeinde Mitwitz es sich nicht nehmen lassen, zwei Figuren zu stricken. Nach der Krippe im vergangenen Jahr entstanden im 500. Jahr der Reformation ein gestrickter Martin

Luther und seine Frau Katharina von Bora. Sie empfangen die Besucher des Gemeindehauses und gehen in Kürze auf Wanderschaft nach Kronach, wo sie bei der Krippenausstellung in der Anna-Kapelle bewundert werden können. Foto: hfm