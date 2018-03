Geständnis schützt vor Gefängnis

"Mit schwerem Herzen" akzeptiere er die Absprache mit Oberstaatsanwalt Matthias Bachmann und Richter Matthias Schmolke, sagte Pflichtverteidiger Wessel in seinem Schlussplädoyer vor dem Amtsgericht Bamberg. Der Deal lautete: Für ein vollumfängliches Geständnis der Tat wird dem Angeklagten V. ein Strafmaß zwischen zwölf und 18 Monaten auf Bewährung in Aussicht gestellt. Am Ende wurden es die Mitte: 15 Monate. Ihm war vorgeworfen worden, zusammen mit dem bereits rechtskräftig verurteilten B. im Oktober 2015 in drei Netto-Filialen im Landkreis Bamberg eingebrochen und die dort ansässigen Bäckereien um insgesamt 3900 Euro bestohlen zu haben.

Warum die beiden in Duisburg wohnenden Täter ausgerechnet im Landkreis Bamberg die Bäckereien ausgeraubt haben? Das wollten sowohl Richter als auch Staatsanwaltschaft und Verteidigung vom Mittäter und Hauptbelastungszeugen B. wissen. Der konnte die Frage allerdings nicht beantworten. V. habe ihn gefragt, "ob er Geld beschaffen will", er habe dem zugestimmt, sei in die weitere Planung allerdings nicht involviert gewesen.



Widersprüchliche Angaben

Auf die Frage von Strafverteidiger Wessel, über welche Autobahn sie nach Bamberg gefahren seien, sagte B., dass er das nicht mehr wisse, er sei nur Beifahrer gewesen, aber "die A 3 war es nicht", die kenne er gut aus seinen Fahrten nach Rumänien. Allerdings stellte sich später heraus, dass er der Polizei gegenüber angegeben hatte, genau über diese A 3 nach Bamberg gefahren zu sein.

Das war nicht die einzige kleine Ungereimtheit in der Aussage von B. Die Polizei konnte den genauen Tatzeitpunkt nicht ermitteln. B. gab an, dass die beiden die Tat in der Nacht von Sonntag auf Montag begangen hätten. Das wisse er, weil sie am Samstag noch im Baumarkt das entsprechende Werkzeug für den Einbruch eingekauft hätten. Allerdings war dieser Samstag der Tag der deutschen Einheit - ein bundesweiter Feiertag, an dem kein Baumarkt geöffnet hat.

"Ganz glatt haben sich die Zeugenaussagen nicht eingefügt. Das Geständnis ist einiges wert", so Wessel. Außerdem seien an den Tatorten nur DNA-Spuren von B. gefunden worden. Der Verteidiger forderte eine Freiheitsstrafe in Höhe von einem Jahr auf Bewährung.



Gute Sozialprognose

Oberstaatsanwalt Bachmann sagte in seinem Schlussplädoyer: "Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass der Angeklagte die Tat begangen hat." Da V. aber zuvor nicht straffällig geworden sei, eine gute Sozialprognose habe und bereits ein halbes Jahr in Untersuchungshaft sitzen musste, sei die Strafe auf Bewährung auszusetzen. Er forderte ein Jahr und sechs Monate, zusätzlich noch 1000 Euro Bußgeld und insgesamt 3900 Euro Geldersatz für die Bäckereien in Oberhaid, Strullendorf und Pödeldorf.

Richter Schmolke wählte die goldene Mitte und verurteilte V. wegen gemeinschaftlichen Diebstahls zu 15 Monaten auf Bewährung, bei einer Bewährungszeit von drei Jahren, 1000 Euro Bußgeld und dem Geldersatz. B. habe seine Version mehrfach erzählt und im Kern akkurat wiederholt. "Ich glaube nicht, dass er sich das ausgedacht hat", so der Richter.

V., ein 48-jähriger siebenfacher Familienvater aus Rumänien, der seit acht Jahren in Deutschland lebt, war es ein Anliegen zu betonen, dass er vor der Tat über Jahre hinweg in Deutschland gearbeitet habe und dass er die Tat bedauert.