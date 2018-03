Gesprächsrunde für pflegende Angehörige

Der Awo-Bürgertreff und die Hochschule laden am Montag, 26. März, zu einer Gesprächsrunde zum Thema "Jetzt geht's um mich!" ein. Diese wird im Rahmen eines Forschungsprojekts der Hochschule durchgeführt, in dem die Gesundheit älterer pflegender Angehöriger im Mittelpunkt steht. Im Austausch soll es darum gehen, wie die eigene Gesundheit im Pflegealltag gestärkt werden kann.

Pflegende Angehörige ab 65 Jahren sind eingeladen, an der kostenfreien Gesprächsrunde von 14 bis16 Uhr teilzunehmen. Bitte unter 09561/317218 oder 09562/4037283 anmelden. red