Gesprächsabend der Kurseelsorge

Die ökumenische Kur- und Urlauberseelsorge lädt am heutigen Mittwoch zum letzten Gesprächsabend in der Fastenzeit ein. Der etwa 80-minütige Abend steht unter dem Motto "Frühling im Herbst". Pfarrerin Anja Bautz und Pastoralreferent Josef Ellner sprechen über Altersmythen, Vorurteile und konkrete Lebenserfahrungen. Beginn ist um 19 Uhr in der Schön-Klinik (Raum 420). red