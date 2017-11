Gespräche, Gott und Glaube

Nach einer ausgedehnten Sommerpause beginnt ab Freitag, 10. November, wieder der Gesprächskreis "... und das soll ich glauben?" unter der Leitung von Michael Böhm.

An sechs aufeinanderfolgenden Freitagen trifft sich die Gruppe jeweils ab 17.30 Uhr im Pfarrzentrum, Hartmannstraße 2, um sich mit dem Meditationsbild von Bruder Klaus von Flüe zu beschäftigen - anlässlich dessen 600. Geburtstages. Außerdem sollen die einzelnen Elemente der Messfeier genauer betrachtet werden.

Im Anschluss ist um 19 Uhr Gelegenheit, die Eucharistiefeier in der Pfarrkirche zu besuchen. Danach, etwa ab 20 Uhr, werden grundlegende Zusammenhänge aus dem Bereich Glauben, Religion und Spiritualität hinterfragt und erörtert. Als Themen sind vorgesehen: "Du bist einzigartig - das Menschenbild der Bibel" (10. November), "Wenn einer mit dir geht - Gott ist anders" (17. November), "Dimensionen einer Freundschaft - Gott und das Leid" (24. November), "Las dich lieben - Heilsame Begegnungen" (1. Dezember), "Es braucht dein Ja - Menschen des Neuen Weges" (8. Dezember), "Was dich begeistern wird - das Experiment des Glaubens" (15. Dezember). Wünsche der Teilnehmer werden berücksichtigt. Der Gesprächskreis ist offen für alle Interessierte, unabhängig davon, ob und wie sie sich einer Konfession zugehörig fühlen. Eine Teilnahme an einzelnen Terminen ist jederzeit möglich.

Kontakt und Informationen über das Herz-Jesu-Pfarrbüro, Tel.: 0971/699 82 80. lbo