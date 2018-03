Gespenster im Theater

Die Theatergastspiele Fürth präsentieren am Samstag, 3. März, das Familiendrama "Gespenster" von Henrik Ibsen im Kurtheater. Unter der Regie von Prof. Dr. PeterPreissler wird das Stück mit den Schauspielern Anja Kruse, Michael Kühl, Sarah Maria Besgen (Bild) und Ralf Komorr in der deutschsprachigen Version erstaufgeführt. Beginn ist um 19.30 Uhr. An diesem Abend wird es dramatisch und gruselig Tickets: Tourist-Info Arkadenbau, Tel.: 0971/804 84 44, Mail: kissingen-ticket@badkissingen.de . Foto: Philipp Rathmer