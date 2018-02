Gesellige Stunden, amüsantes Programm

Er ist schon ein fester Termin im Veranstaltungskalender der Gemeinde Weilersbach: der "Altbürger-Nachmittag", der zur Faschingszeit stattfindet. Auch heuer hatte die Gemeinde die Seniorinnen und Senioren über 70 Jahre aus Weilersbach und Reifenberg hierzu ins Gloria-Sportheim eingeladen.

So konnte Bürgermeister Gerhard Amon (CSU) eine stattliche Anzahl von Gemeindesenioren begrüßen. Und sie erlebten ein paar gesellige Stunden. Es war ein kurzweiliges und amüsantes Programm geboten mit dem Auftritt der Faschingsgesellschaft "Die Heiligen Stadtschnecken" aus Heiligenstadt sowie der musikalischen Unterhaltung mit Rüdiger Knauer. Abschließend wurde der angebotene Gemeinde-Fahrdienst rege genutzt, der so einigen Altbürgern den Besuch möglich gemacht hatte. "Viele freuen sich, dass wir das anbieten", sagte der Gemeindechef, "das soll auch in Zukunft so bleiben." Dass es ein gelungener Nachmittag wurde, dazu hatte nicht zuletzt das bestens eingespielte Gloria-Bewirtungsteam beigetragen.



Heidi Amon