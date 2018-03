Gesellige Höhepunkte

Ein abwechslungsreiches Jahr liege hinter den Mitgliedern des Bürgervereins Untersiemau, stellte deren Vorsitzende Edith Heger bei der Hauptversammlung im evangelischen Gemeindezentrum fest. Höhepunkte seien dabei die alljährliche Fuxentaufe von Hammonia Marco Natangia am Pfingstsonntag und die Zwei-Tage-Fahrt im September zusammen mit dem Gesangverein gewesen. Diese führte nach Wernigerode und mit der Schmalspurbahn auf den 1142 Meter hohen Brocken.

Aber auch andere Veranstaltungen und Tätigkeiten sorgten für Freude und Unterhaltung beim Verein, der 77 Mitglieder hat. Dank Ruth und Oskar Paschold sowie Edeltraud und Günter Obermüller erstrahlte der Osterbrunnen. Während eines Gottesdienstes wurde der Verein zum "Freund der Kirche" ernannt und das Brunnenhausfest gefeiert. Bei der Bewirtung an der Kirchweih wurde mitgeholfen und zu einem Helfer-Essen eingeladen.

Das Jahr wurde wohltuend abgerundet mit einer Adventsfeier mit Tombola. Sylvia Schultheiß und ihre Tochter sorgten dabei für stimmungsvolle weihnachtliche Musik.

Für dieses Jahr sei auch wieder einiges geplant, sagte die Vorsitzende. Der unterhaltsame Abend endete mit einer Filmvorführung über die Fahrt in den Harz - vorgeführt von Heinrich Barthelmann. Mit einer kleinen Brotzeit wurden die Mitglieder in die kalte Nacht verabschiedet. Norbert Karbach