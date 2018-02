Geschmeidig und punktgenau

Kein Make Up, kein Haargel, kein glitzerndes Turnieroutfit. Stattdessen glänzte Marius Andrei Balan mit seiner sympathischen Art, als er unlängst für die Tänzerinnen und Tänzer des TTC Erlangen eine Gruppenstunde zum Thema "Cuban Motion" hielt: "Es geht darum, den Körper in eine Form zu bringen und fließende lateinamerikanische Bewegungen zu kreieren", erläuterte der 26-jährige Lateintänzer, der seit 2012 durchgängig im Finale der Weltmeisterschaften dabei ist.

Gemeinsam mit seiner Partnerin Khrystyna Moshenska, mit der er seit 2014 für den Schwarz-Weiß-Club Pforzheim tanzt, zeigt Balan immer und immer wieder, auf was die Erlanger Paare von der D- bis zur S-Klasse, von Kindern bis Senioren achten müssen. "Geschmeidig und gleichzeitig akzentuiert sollten die Bewegungen, punktgenau auf den Schlag der Musik die Schritte sein", so Marius Balan. Wenn das Weltklasse Tanzpaar dies in Rumba vormacht, erinnert es an zartschmelzende Schokolade ...

Doch das genau so hinzubekommen, erfordert jahrelanges Training. "Unsere Muskeln sind doof", scherzt Marius, "deshalb braucht es viele Wiederholungen, bis sich der Kopf und die Muskeln die richtige Abfolge merken." Um stets die bestmögliche Leistung zu erreichen und seinen ganz persönlichen Stil zu entwickeln, investiere auch er mit Khrystyna viel Zeit in jeden Tanz.

Die 27-jährige Ukrainerin gehört zu den besten Tänzerinnen der Welt und ist nicht umsonst dreimalige Weltmeisterin. Seit drei Jahren tanzt sie mit Marius Andrei Balan auf internationalen Turnieren von Shanghai bis Rimini, von Taiwan bis Stuttgart, wo die beiden regelmäßig Top-Platzierungen erreichen. Während der Gruppenstunde haben Marius und Khrystyna den TTC-Paaren professionelles Hintergrundwissen vermittelt, um ihre eigenen Choreographien weiterzuentwickeln und zu verbessern. "Gutes Tanzen sollte inspirieren, einen zu Tränen rühren und ein gemeinsamer Genuss sein", fasst Marius seine Intention am Ende der Trainingseinheit zusammen. Ein Genuss, wie zartschmelzende Schokolade eben. kk