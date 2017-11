Geschlagen und bestohlen

Als er gerade mit einem Handy telefonieren wollte, ist am Dienstagabend ein 30-Jähriger von einem Unbekannten geschlagen worden. Der Täter entwendete dann offenbar das Handy und das Bargeld des Opfers und flüchtete anschließend mit einem Begleiter in unbekannte Richtung. Die Kripo Schweinfurt ermittelt und nimmt Zeugenhinweise entgegen.

Zwischen 17 und 18 Uhr hatte sich der 30-Jährige aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld gemeinsam mit seiner Freundin im Bereich des Liebfrauensees aufgehalten. Als er mit dem Handy der Frau telefonieren wollte, sei er plötzlich von einem Unbekannten niedergeschlagen worden, gab er der Polizei zu Protokoll. Im weiteren Verlauf habe der Täter sein Handy und seinen Geldbeutel an sich genommen. Mit dem Smartphone im Wert von etwa 100 Euro und einem zweistelligen Geldbetrag sei der Unbekannte mit einer Begleitperson geflüchtet.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: 30 bis 50 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Er trug schwarze kurze Haare, einen kurzgehaltenen Vollbart, eine Bomberjacke und eine schmal geschnittene Hose, deren Beine in schwarzen Socken steckten.

Von der unbekannten Begleitperson liege keine brauchbare Personenbeschreibung vor, so die Polizei.

Wer die Auseinandersetzung am Liebfrauensee beobachtet hat oder Hinweise zur Identität des Täters geben kann, meldet sich bei der Kripo Schweinfurt unter Tel. 09721/202 1731. pol