Geschirrspülmaschine fängt Feuer

Gerade noch glimpflich ausgegangen ist am Samstagmorgen ein Brand in der Küche eines Wohnhauses im Eckentaler Ortsteil Forth (Kreis Erlangen-Höchstadt). Gegen 10.30 Uhr geriet in einem Einfamilienhaus eine Geschirrspülmaschine aufgrund eines Kurzschlusses in Brand, welcher letztendlich auf die Küchenzeile überschlug.

Die 81-jährige Hauseigentümerin versuchte den Brand noch selbst abzulöschen und wurde hierbei leicht verletzt. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Die Dame wurde mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An der Küchenzeile entstand laut Bericht der Polizeiinspektion Erlangen-Land ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Um 10.39 Uhr hatte gemäß Bericht des Kreisfeuerwehrverbandes Erlangen-Höchstadt die Integrierte Leitstelle Nürnberg die Freiwilligen Feuerwehren Forth, Eschenau, Frohnhof und den Inspektionsdienst mit insgesamt rund 50 Kräften sowie den Rettungsdienst und eine Streife der Polizeiinspektion Erlangen-Land alarmiert.

Aufgrund der räumlichen Nähe der Brandstelle zum Feuerwehrhaus traf die Feuerwehr Forth innerhalb weniger Minuten an der Einsatzstelle ein und nahm unter schwerem Atemschutz einen Innenangriff zur betroffenen Küche im Erdgeschoss vor. Im Minutentakt folgten auch die Fahrzeuge der Feuerwehren Eschenau und Frohnhof. Diese unterstützten bei der Herstellung der Wasserversorgung und der Absperrung der Straße, zudem wurde durch die FFW Eschenau die verletzte Bewohnerin bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgt und eine Wärmebildkamera bereitgestellt.

Als Ursache für das Feuer wurde die Geschirrspülmaschine lokalisiert, die ins Freie gebracht und dort weiter kontrolliert wurde. Durch die Feuerwehr Forth wurde das Gebäude nach Abschluss der Nachlöscharbeiten mit einem Hochleistungslüfter von Rauch und Brandgasen befreit. red