Geschichten zum Vorlesetag

Zum bundesweiten Vorlesetag am Freitag, 17. November, veranstaltet die Stadtbibliothek Bad Brückenau in Kooperation mit dem Kindergarten Regenbogenland eine Vorlesestunde. Ab 15 Uhr gibt es in den Räumen der Bibliothek im Alten Rathaus spannende und lustige Geschichten für alle "Kinder" von drei bis 99 Jahren zu erleben. sek