Geschichten ums Backen amüsierten köstlich

Der katholische Frauenbund in Zeil hat mit der "Blauen Stunde" in diesem Jahr ein neues Angebot für seine Mitglieder ins Jahresprogramm aufgenommen. Neben dem Frauenfrühstück, dem "Abend für mich" und den verschiedensten anderen Veranstaltungen ist diese "Blaue Stunde" so etwas wie eine "Wundertüten-Veranstaltung": Die Mitglieder wissen meist nicht, was sie an dem Abend erwartet.

Da die Verantwortlichen diesmal das Thema "Rund ums Plätzchenbacken" gewählt hatten, waren die Mitglieder vorab mit der Bitte informiert worden, sie möchten doch Plätzchen und Rezepte mitbringen. Im Pfarrsaal erwartete die Gäste dazu eine liebevoll mit Backutensilien gestaltete Mitte.



Bei Glühwein und Früchtetee

Die stellvertretende Frauenbund-Vorsitzende Birgit Herrnleben ging zunächst auf die Entstehung und die Entwicklung des Brauches, in der Adventszeit Plätzchen zu backen, ein. Die Gäste hatten Plätzchen und Rezepte dabei, die rege ausgetauscht wurden.

Bei Glühwein und Früchtetee schmeckte das Selbstgebackene besonders lecker. Wer es lieber herzhafter mochte, für den standen selbst gemachte Brotaufstriche und eine kleine Brotzeit im Pfarrsaal bereit.

Die Frauen bereicherten die Runde mit lustigen Geschichten rund ums Backen. Bei den Erzählungen vom misslungenen ersten Kuchen in der Kindheit, von Hirschhornsalz-Erfahrungen, vom Kuchen, bei dem aus Versehen Zucker mit Salz vertauscht worden war, und vom verschwundenen Ring blieb kein Auge trocken.



Was bringt die nächste Stunde?

Es ist immer wieder erstaunlich, wie man aus ganz alltäglichen Themen einen tollen Abend gestalten kann. Man darf gespannt sein, was die nächste "Blaue Stunde" bringen wird. HB