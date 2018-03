Gesangverein mit neuer Führung

Im Kulturhaus in Thelitz fand die Hauptversammlung des Gesangvereins Obersdorf statt. Der erste Vorsitzende Rainer Tuschl konnte neben den aktiven Sängerinnen und Sängern einige Ehrenmitglieder, passive Vereinsmitglieder sowie den Zweiten Bürgermeister Max Zeulner als Vertreter der Gemeinde Hochstadt begrüßen.

Nach einem stillen Memento zur Erinnerung an die Verstorbenen des Gesangvereins und einem kurzen Rückblick über das vergangene Jahr ernannte er Udo Rudel zum Ehrenmitglied des Vereins. Rudel war lange Jahre aktiver Sänger des Chores und zuletzt mehr als 20 Jahre ein geschätzter Berater in seiner Funktion als Beisitzer im Vereinsausschuss. Als Anerkennung überreichte der Vorsitzende eine Urkunde an den Geehrten.

Im ausführlichen Jahresbericht der Schriftführerin Maria Müller war von zahlreichen Ständchen, 39 abgehaltenen Singstunden und dem veranstalteten Dorffest die Rede. Anschließend konnte Kassiererin Veronika Krauß von einem positiven Kassenstand berichten. Die Kassenprüfer bestätigten eine sehr sorgfältig geführte Vereinskasse.

Beim Tagesordnungspunkt Neuwahlen musste dann ein neuer Erster Vorsitzender und ein Schriftführer gefunden werden. Rainer Tuschl trat nach zehn Jahren als Vorsitzender nicht mehr zur Wahl an und auch Maria Müller legte das Amt des Schriftführers nieder.



Ergebnisse

Die Wahl wurde von Max Zeulner geleitet und brachte folgendes Ergebnis:

Erster Vorsitzender Klaus Weiß, Zweiter Vorsitzender Heribert Höh, Dritte Vorsitzende Beate Kaltwasser, Schriftführerin Renate Schlesinger, Kassier Veronika Krauß. In den Vereinsausschuss wurden gewählt: Irmgard Hofmann, Edith Zahn, Heidi Tuschl, Margarete Höh, Maria Müller, Georg Hornung, Erhardt Wagner. In ihrem Amt bestätigt wurden die beiden Kassenprüfer Josef Scherer und Bernd Wagner.

Der neugewählte Erste Vorsitzende Klaus Weiß bedankte sich für das in ihn gesetzte Vertrauen und überreichte als erste Amtshandlung seinem Vorgänger Rainer Tuschl und der scheidenden Schriftführerin Maria Müller ein kleines Präsent für ihre geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren. Sein weiterer Dank ging an die Chorleiterin Ingrid Müller für ihr Engagement und die Geduld mit dem Chor. Herzlich Worte des Dankes fand der neue Vorsitzende für Heidi und Rainer Tuschl für die langjährige, hervorragende und selbstlose Bewirtung in ihren Gasträumen. Leider haben sie ihre Gastwirtschaft "Steinbrunnruh" zum 1. Januar dieses Jahres geschlossen - so muss nun auch ein neuer Probenraum für die Singstunden gefunden werden.

Mit der Bitte um weiterhin guten Zusammenhalt im kleinen Gesangverein und weiterhin guten Probenbesuch schloss Klaus Weiß die Versammlung. red