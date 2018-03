Gesangverein macht Osterferien

Der Gesangverein 1890 Aschach gönnt sich zwei Wochen Osterferien und startet dann wieder am Dienstag, 10. April. Probenbeginn ist wie immer um 19.30 Uhr im Nebenraum der Zehnthalle. Gerne sind neue Sängerinnen und Sänger auch zu einer Schnupperstunde willkommen. Auf dem Programm stehen als nächstes Frühlingskonzerte in einer Seniorenresidenz in Bad Kissingen und eine Woche später im Kursaal Bad Bocklet. sek