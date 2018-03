Gesangverein hat keine Nachwuchssorgen

Der Gesangverein Hausen kann sich nicht über mangelnden Nachwuchs beklagen. "Wir hatten im letzten Jahr so viele Eintritte wie noch nie", bilanzierte die Vorsitzende Barbara Schmitt in der 123. Jahreshauptversammlung des Ortsvereins.

ZuIm Frauenchor "Chorofeen" sind sechs Sängerinnen dazugekommen, zum Kammerchor "Chorioso" sechs Sänger und zwei Sängerinnen und im Kinderchor "Chorili" traten neun Kinder ein.

Im vergangenen Jahr war das Herbstkonzert in der St.-Wolfgangskirche ein besonderer Höhepunkt. "Der Erfolg sprach für sich. Selbst von Profis bekamen wir und das Orchester viel Lob", sprach die Vorsitzende dem Chorleiter Christof Goger ihren Dank aus.

Für 25 Jahre Singen zeichnete sie Julia Zenk aus, die schon als Kind eingetreten ist und im Chor seit 25 Jahren mit einer wunderschönen Alt-Stimme singt. Sie bekam die Auszeichnung von der Gruppenleiterin der Sängergruppe Forchheim-West, Claudia Fabry, überreicht.

Ehrungen für langjährige Vereinsmitgliedschaft wurden ebenfalls durchgeführt. Maria Kraus und Regina Eisenkohl sind seit 70 Jahren Mitglied im Gesangverein, Elfriede Balas, Lucia Dotterwein, Rita Hüller und Reimund Pfister seit 60 Jahren und Willi Kupfer hält dem Verein seit 40 Jahren die Treue. erl