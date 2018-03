Gesangverein "Edelweiß" blüht immer weiter auf

Auf ein abwechslungsreiches Jahr blickt Vorsitzende Marianne Leykam in der Hauptversammlung des Gesangvereins "Edelweiß" Peesten zurück. Besonders erfreulich zeigte sie sich über den Mitgliederzuwachs von 108 im Januar 2017 auf 123 im März 2018. Darunter seien auch sechs neue Aktive.

Neben zahlreichen Ständchen, Geburtstagsbesuchen und kirchlichen Auftritten war laut Leykam einer der Höhepunkte das Kirchenkonzert in der Peestener Kirche, das mit dem Frauenchor aus Scheßlitz veranstaltet wurde. Aber auch der Musikabend im Dorfhaus mit dem Chor aus Azendorf und dem Klarinettenensemble aus Stadelhofen sei herausragend gewesen. Dabei sei der Chor auch von jungen Instrumentalisten begleitet worden. Marianne Leykam dankte dem Chorleiter Frank Macht für sein Engagement und für die Auftritte der besonderen Art, die ohne die weitreichenden Kontakte des Dirigenten nicht möglich wären.

Einen besonderen Eindruck habe auch der Auftritt beim befreundeten Männerchor in Hallstadt hinterlassen.

Im neuen Jahr habe man bereits das erste Konzert mit dem großen Orchester aus Stadelhofen und dem Blechbläserensemble des Musikvereins Kasendorf hinter sich. Die Vorsitzende hob Katharina Hübner und Markus Feulner hervor, die Solopassagen übernommen hatten. Zudem habe Johannes Macht den Chor mit seinem Kontrabass unterstützt.

Frank Macht freute sich über die Zusammenarbeit mit verschiedenen Musikern aus der Umgebung und erinnerte an den Neuanfang des Chores 2008. Damals habe man wegweisende Entscheidungen getroffen, die sich heute auszahlten. Der Chor habe großen Zulauf und befinde sich in einem steten Aufwärtstrend, das sei der angenehmen Atmosphäre sowie dem modernen Liedgut zu verdanken. Ein weiteres Erfolgsrezept sei das harmonische Miteinander von Jung und Alt. "Bei den Peestenern fühlen sich alle Altersgruppen wohl, jeder lernt vom anderen", so der Chorleiter.

Kassiererin Heike Schott freute sich über ein leichtes Plus.

Bürgermeister Bernd Steinhäuser zeigte sich über die positive Entwicklung des Chores erfreut. Man habe die Weichen vor zehn Jahren richtig gestellt. red