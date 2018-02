Gesangverein "1878" hat 85 Mitglieder

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Gesangvereins "1878" Hummendorf standen die Berichte der Funktionsträger.

Nach dem Verlesen des Protokolls vom Vorjahr durch Schriftführer Günter Oßwald gab Vorsitzender Gerhard Kastner im Vereinslokal Gasthaus Göppner einen umfassenden Jahresbericht. Der Verein besteht aus 85 Mitgliedern, sieben Ehrenmitgliedern und 22 aktiven Sängern. Abgehalten wurden 31 Singstunden und drei Vorstandssitzungen. Im Berichtsjahr gab es zahlreiche Aktivitäten. Hierzu erinnerte Kastner an die Teilnahme am Wertungssingen in Windheim sowie die Ausgestaltung verschiedener Gottesdienste und das "Ständerla"-Singen bei runden Geburtstagen und der diamantenen Hochzeit der aktiven Sänger Lieselotte und Hermann Leppert.

Gerhard Kastner dankte seinem Stellvertreter Otto Roth, dem gesamten Vorstand sowie allen Aktiven für die starke Unterstützung, der motivierten und engagierten Chorleiterin Claudia Götz sowie der umsichtigen Notenwartin Elvira Tschierschky.

Den Finanzbericht gab Kassiererin Anita Ditewig bekannt. Die Revisoren Ute Müller und Stefan Leppert bescheinigten ihr eine einwandfreie Kassenführung. dw