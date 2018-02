Gesang und Geselligkeit

Georg Riedmann konnte in seinem vierzigsten Jahr als 1.Vorsitzender des Gesangvereins 1883 Garitz wieder auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Herausragend waren die Konzerte des Chors In Takt zu seinem zehnjährigen Bestehen und die Konzerte mit den klassischen Chören in der Wandelhalle. Der Abend mit Michl Müller und mit 500 Besuchern in der Garitzer Turnhalle war ein voller Erfolg. Ein Kinderchor-Projekt mit der Kinderchorleiterin Antje Kopp konnte kürzlich mit

21 Kindern vielversprechend an den Start gehen. Mit starkem und langanhaltendem Applaus gratulierten die fünfzig anwesenden Vereinsmitglieder, darunter zahlreiche Ehrenmitglieder, Georg Riedmann zur Verleihung der Bürgermedaille der Stadt Bad Kissingen und dankten ihm für seine Arbeit.

Verschoben auf die nächste Jahreshauptversammlung wurde wegen eines Trauerfalls der Kassenbericht für 2017 und somit auch die zugehörige Kassenprüfung und die Entlastung des

Vorstandes.

Dirigent Stefan Ammersbach und Abteilungsleiterin Gaby Kirchner berichteten über den Chor In Takt, der mit mehr als fünfzig aktiven Sängerinnen und Sängern die stärkste Gruppe innerhalb des Gesangvereins bildet. Acht Auftritte und viele gemeinsame Unternehmungen waren zu verzeichnen.

"Diesem Chor sieht man die Freude am Singen an", stellte Georg Riedmann fest. Im Frauenchor mit seinen 29 Sängerinnen und im Männerchor mit seinen 34 Sängern wird mit der Dirigentin Andrea Metzler vorwiegend der klassische Chorgesang gepflegt. Die Abteilungsleiter Marga Hippler und Hartmut Großmann trugen überzeugend vor, dass die Geselligkeit nicht zu kurz kommt. Weiberfasching, Eisessen oder der Besuch einer Schokoladenmanufaktur waren die Favoriten bei den Frauen, wohingegen die Männer eher den Vatertag feierten oder sich zum Enten- oder Lakefleischessen trafen.

Wie jedes Jahr dankte der Gesangverein der Stadt Bad Kissingen für die Unterstützung nicht nur durch seine Teilnahme an der Frühjahrsaktion "Saubere Stadt" und am PIN-Verkauf zum Rakoczyfest, sondern auch durch die Mitwirkung beim Volkstrauertag sowohl in Garitz als auch im Parkfriedhof und durch seine Liedvorträge bei der Seniorenweihnachtsfeier in der Turnhalle.



Termine

Auch in diesem Jahr ist der Terminkalender schon wieder prall gefüllt. Für alle Mitglieder des Vereins mit ihren Partnern findet am Aschermittwoch, 14. Februar, das traditionelle Heringsessen statt. Der Probenabschluss vor den Sommerferien wird am 20. Juli gefeiert. Zur Weinprobe im Hofkeller der Würzburger Residenz geht es am 12. Oktober und der Nikolaus kommt am 8. Dezember. Der Verein mit seinen Chören veranstaltet in der Wandelhalle am Sonntag, 3. Juni, das diesjährige Sommerkonzert unter dem Motto "Sommer in der Stadt". Am Sonntag, 22. Juli, folgt im Rahmen des Saale-Musicums ein Konzert unter dem Motto "Singen, Klingen, Freude bringen". Im Dezember werden die Chöre in der Garitzer Elisabethkirche wieder beim Adventskonzert mitwirken. Hermann Schober