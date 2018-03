Gerchli waren die Kerwa-Kracher

Der Höhenflug der mittelfränkischen Partyband "Die Gerchli" hält weiter an. Die fünf Jungs aus Baiersdorf sorgten bei der Kirchweih in Buckenhofen für jede Menge Spaß, denn mit ihrem Konzept kommt die noch junge Band bei alt und jun gut an.

Es ist Samstagabend, kurz vor 20 Uhr; Das Buckenhofener Festzelt, das die Kerwasburschen zur Kirchweih aufgestellt haben, ist mit rnd 700 Gästen brechend voll; es gibt nur noch wenige Stehplätze. Auf der Bühne haben sich die fünf jungen Musiker aus dem mittelfränkischen Baiersdorf postiert, die an diesem Abend für jede Menge Gaudi und guter Laune auf der Buckenhofener Kerwa sorgen werden.

Hinter den "Gerchli" verbergen sich Johannes Reinhardt (22, Gesang, Akkordeon, Schlagzeug), Marco Bögler (22, Gitarre), Sandro Bögler (19, Akkordeon), Stefan Fabian (34. Schlagzeug) und Benni Fabian (23, Bass). Standesgemäß stellten sich die fünf Jungs mit einem eigenen Song bei den Gästen vor, die die Band bisher noch nicht kennen: "Wir sind die Gerchli mit ana Musi und a Gaudi", lautete ihr Intro-Song.



Alte Songs in neuem Gewand

Songwriter Marco Bögler hat hier, wie bei vielen anderen Liedern gute Arbeit geleistet. Danach folgt mit der "Rose von Südtirol" der erste Coversong, der wie die meisten anderen bekannten Lieder in ein neues musikalisches Korsett gepackt wurde. Und nach dem zweiten Song streuten die Jungs das erste "Prosit der Gemütlichkeit" ein. , Trinkanimation, damit die Kosten die die Veranstalter für die Band haben - bei freien Eintritt - auch wieder refinanziert werden können.

Danach schlug dann die Stunde der "Fox-Tänzer", denn die "Gerchli", spulten dann wie sie selbst sagten - das "Bayern eins Programm" ab. Angefangen mit "Anmach-Klassikern" wie "Gö du bleibst heut Nacht bei mir" (Gib des Bandl aus de Haar) der Kultband STS über den Peter Cornelius-Anmachspruch "Du entschuldige i kenn di" bis hin zum gemeinsamen Frühstück bei dem die fünf Jungs frei nach dem Schlagerduo Hoffmann und Hoffmann "Himbeereis zum Frühstück" servierten, reichte das Repertoire.

Mit ihrem Musik-Mix sprechen die Gerchli gleich mehrere Altersgruppen an, was wohl auch das Erfolgsrezept ihrer momentanen Beliebtheit ist, denn im Publikum findet sich neben jungen Besuchern auch Gäste "fortgeschrittenen" Alters. "Die erste Runde ist bei uns eigentlich immer zum Zuhören und zum Tanzen", sagt Drummer Stefan Fabian, der mit seinen 34 Jahren quasi der "Opa" der Band ist.

Doch die fünf Gerchli können auch anderes, wenn sie in die Musikkiste greifen und Lieder von den "Bösen Onkelz" hervorkramen. "Das Programm ist zu 95 Prozent deutsch", sagt der 34jährige, was beim Publikum auch sehr gut ankommt. Auch eine Schlagerrunde fehlt bei den Gerchli nicht.

Zu fortgeschrittener Stunde gibt es dann natürlich auch Stimmung pur mit bekannten Partykrachern. Die Band tritt bei ihren Auftritten mit dem Versprechen an: "A Musik a Gaudi", das sie im Laufe des Abends in Buckenhofen einmal mehr voll und ganz einlöste. Die ausgelassene Stimmung der fünf "Gute-Laune-Macher" aus Baiersdorf überträgt sich schnell auf ihr Publikum und so konnte man auch im Buckenhofener Festzelt feststellen, dass der sprichwörtliche Funke schnell auf das Publikum übergesprungen ist und schon nach kurzer Spieldauer die ersten Gäste auf den Bänken standen und mitklatschten und mitsangen.

Am 7. Oktober feiert die Band ihr fünfjähriges Bestehen. Dann geht ab 19 Uhr in Baiersdorf in der Schulturnhalle am Igelsdorfer Weg die Post ab. Zum Geburtstag soll es ein großes Benefiz-Konzert werden. Eigentlich gibt es die Band in dieser Formation aber erst seit drei Jahren; vorher fungierte man als Trio. Und wie entstand der Bandname? "Wir haben damals bei einem Auftritt einen Hut aufgestellt, mit dem wir Geld vom Publikum, quasi Geld als Gage einsammeln wollten", erklärt Stefan Fabian. Der Vater eines Bandmitgliedes habe daraufhin gesagt. "Ihr seid schon solche Gerchli"; und der Bandname war geboren.