Geplanter Park wird deutlich abgespeckt

"Wir sind vom goldenen zum attraktiven Park zurückgegangen, der realistisch und angemessen ist und den wir vertreten können", erklärte Bürgermeister Thomas Löffler (CSU) bei der Vorstellung der neuen Entwurfsplanung. Neben der Funktionalität und Attraktivität habe dabei vor allem der nunmehr halbierte Kostenfaktor eine große Rolle gespielt. Wichtig seien eine gut angelegte Zufahrt und ordentliche Fluchtwege. Für die Zuführung habe die Gemeinde ein Grundstück zwischen Apotheke und evangelischer Kirche erworben. Der Rundweg wird erhalten, um gezielt Rennsteigwanderer zum Zentrum hinzuführen.



Zwei Spielplätze

Die Gestaltung des Eingangsbereiches sei wichtig für einen ansprechenden ersten Eindruck. Hier finden sich Informationspunkte zu verschiedenen, die Region darstellenden Themenfeldern. Eine Rampe ermöglicht einen barrierefreien Zugang. Es gibt zwei Spielplätze - einen für Kinder bis fünf Jahre sowie einen für ältere. Die Stockschießbahn kann im Sommer wie auch Winter bespielt werden.

Auf der großen Veranstaltungsfläche im inneren Bereich des Parks können Konzerte und Events stattfinden. Zwischen Schwimmhalle und Rennsteighalle entsteht der für Badegäste als Wiese angelegte Außenbereich des Schwimmbads. Die Bushalte-Bucht wird im unteren Bereich errichtet. In einer Halle werden die Geräte des Hausmeisters und das Loipenspurgerät untergebracht.

Insgesamt soll die Anlage viel Grünfläche und auch viele Bäume enthalten. "Wir haben den Namen Frankenwald-Garten nicht umsonst gewählt", betonte Löffler. Insgesamt rechnet man mit Kosten von 900 000 Euro. Ein großer Vorteil sei es, so der Bürgermeiser, dass man mit Andreas Vetter einen Fachmann direkt im Hause habe, der die Planung selbständig führen könne. Im Gremium herrschte breite Zustimmung. "Wir haben an Kosten, aber nicht an Attraktionen gespart", so 3. Bürgermeister Klaus Neubauer (SPD). Auf Anregung von 2. Bürgermeisterin Monika Barnickel (CSU) soll eventuell der im neuen Entwurf nicht mehr berücksichtigte Hochstand wieder mit aufgenommen werden. Eine Aufnahme wird in Abstimmung mit Andreas Vetter kostenmäßig und planerisch geprüft.



Nikolausstraße

Kontrovers diskutiert wurde die straßenverkehrsrechtliche Anordnung der Beschilderung in der Nikolausstraße in Hirschfeld. Dort war bis vor Kurzem das zuletzt arg verwitterte Verkehrszeichen "Verbot für Fahrzeuge aller Art" mit dem Zusatz "Anlieger frei" angebracht. Bei Verkehrsschauen in den Jahren 2010 bis 2013 wurde in beiden Fällen eine Entfernung der Beschilderung angeregt, da diese Kombination nahezu jedem eine Befahrung der Nikolausstraße erlaube und ein überörtlicher und vermehrter Durchgangsverkehr nicht festgestellt werden könne.

Der Gemeinderat hatte sich jedoch zweimal für die Beschilderung ausgesprochen, da die Strecke als Überholstrecke missbraucht werde. Diese Auffassung vertrat auch Markus Löffler (CSU) in der Stellungnahme der Pl Ludwigsstadt. Die Einführung einer Tempo-30-Zone als Alternative erachtete er als nicht zielführend. "Dies hat nur Auswirkung auf die Geschwindigkeit, aber nicht auf den Durchfahrtsverkehr", monierte er.

Josef Herrmann (FW) und Stefanie Neubauer (CSU) sprachen sich aus Sicherheitsgründen für die frühere Beschilderung aus. "Ich bin gegen Anliegerstraßen", verdeutlichte 2. Bürgermeisterin Monika Barnickel (CSU). Die Straßen seien mit öffentlichen Mitteln gebaut und sollten für die Öffentlichkeit zugehbar sein. In ihren Augen mache Tempo 30 Sinn und ein Smiley-Geschwindigkeitsmessgerät.

Jens Trebes (SPD) konnte sich eine Spielstraße vorstellen. Mit den bisherigen Schildern werde man den Durchgangsverkehr nicht verhindern können, meinte er.

Bei vier Gegenstimmen wurde die erneute Anbringung des Schildes "Verbot für Kraftfahrzeuge aller Art" mit dem Zusatzschild "Anlieger frei" beschlossen.



Zehn Prozent für Kirchen

Die Gemeinde trägt jeweils zehn Prozent der Altarrestaurationsmaßnahme in der katholischen Kirche St. Marien in Kehlbach und der Sanierungsmaßnahmen an der evangelischen Christuskirche in Steinbach. Hier lagen Anträge seitens der jeweiligen Kirchenstiftungen vor. Die Gesamtkosten für die zuwendungsfähige Altarrestaurationsmaßnahme in St. Marien belaufen sich auf voraussichtlich 18 090 Euro mit einem Gemeindezuschuss von maximal 1809 Euro. Für die Christuskirche war der vorliegende Antrag um die Schaffung eines weiteren barrierefreien Gebäudezugangs mit entsprechenden Umbaumaßnahmen erweitert worden. Die Kosten für die zuwendungsfähigen Sanierungsmaßnahmen belaufen sich nunmehr auf 145 700 Euro, der Gemeindezuschuss auf maximal 14 570 Euro.



"Absoluter Glücksfall"

Das Gremium beschloss im Rahmen der Förderoffensive Nordostbayern den Erwerb der seit länger nicht mehr genutzten und sich in einem überarbeitungsbedürftigen Zustand befindlichen Grundstücke Ziegelanger 14 und 16 in Windheim.

Die Gebäulichkeiten werden abgerissen und ein Bauplatz aus beiden Grundstücken gemacht. Gleichzeitig kann damit die Engstelle am Ziegelanger 16 beseitigt und die Lücke im Verlauf des Gehsteigs geschlossen werden. Die Verwaltung wurde mit der Planung, Förderantragstellung und Ausführung beauftragt.

Das Förderprogramm sei, so Bürgermeister Löffler, "ein absoluter Glücksfall".