Geparkter schwarzer Seat wird angefahren

Die Coburger Polizei ermittelt im Falle einer Unfallflucht. Am Donnerstag in der Zeit von 7.55 bis 14.20 Uhr wurde ein in der Raststraße auf dem dortigen Tankstellengelände abgestellter schwarzer Seat Ibiza von einem anderen Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Fahrer des anderen Wagens beging Unfallflucht. Er hinterließ am hinteren Radkasten des Seat einen Streifschaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise auf das unfallflüchtige Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Coburg unter der Rufnummer 09561/645-209 in Verbindung zu setzen. pol