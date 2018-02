Geparkten Roller umgeworfen

500 Euro Schaden verursachte ein Täter an einem geparkten Roller. Am Freitag war gegen 22.30 Uhr eine Gruppe von neun Personen im Distelweg in der Gereuth unterwegs. Einer aus der Gruppe warf den Roller um, wobei an dem Fahrzeug ein Sachschaden von ca. 500 Euro entstand. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter 0951/9129-210 bei der Bamberger Polizei zu melden. pol